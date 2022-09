CBF confirma próximos amistosos da seleção brasileira na França

O Brasil fará os seus últimos dois amistosos antes da Copa do Mundo 2022 contra Gana e Tunísia

Reprodução/Instagram/@raphinha Raphinha durante partida da seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 2, que a seleção brasileira fará os seus últimos dois amistosos antes da Copa do Mundo 2022 na França. O primeiro jogo do Brasil será contra Gana, em 23 de setembro, na cidade de Le Havre, no Stade Oceane, sede de sete partidas no último Mundial Feminino, em 2019. Quatro dias depois, os brasileiros enfrentarão a Tunísia na capital francesa, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain. As duas partidas serão realizadas no mesmo horário: 20h30 do horário local, equivalente às 15h30, pelo horário de Brasília. De acordo com a entidade, a preparação para o primeiro jogo acontecerá na própria cidade de Le Havre, com treinos marcados para os dias 19, 20, 21 e 22. Depois do primeiro amistoso, a delegação brasileira treinará já em Paris para o segundo confronto desta Data Fifa.

*Com informações do Estadão Conteúdo