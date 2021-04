CBF define arbitragem para decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras

Título será disputado em partida única no próximo domingo, dia 11, no estádio Mané Garrincha, em Brasília

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Palmeiras decidem a Supercopa do Brasil no domingo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 5, que o gaúcho Leandro Pedro Vuaden será o árbitro da partida do próximo domingo, dia 11, entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. O jogo será disputado em Brasília, em horário ainda a ser definido. O título será disputado em jogo único entre os dois campeões nacionais da temporada: o vencedor do Campeonato Brasileiro e o da Copa do Brasil. Vuaden tem 45 anos e está desde 2001 no quadro de árbitros da CBF. Na última temporada, apitou 21 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil entre Palmeiras e América-MG, no Allianz Parque. A CBF premiou Vuaden no último mês de fevereiro como o melhor árbitro da última temporada. A Comissão de Arbitragem da CBF entregou a ele um carro novo como recompensa.

Além de Vuaden, a partida em Brasília terá os assistentes Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi, todos gaúchos. No comando do árbitro de vídeo (VAR), estará Wagner Reway, representante da Federação Paraibana de Futebol. A CBF pretende realizar a partida com a presença de até sete mil pessoas. O intuito é receber como torcedores apenas profissionais da saúde que tenham sido vacinados contra a Covid-19, em uma espécie de homenagem ao trabalho de combate à doença. Nesta semana, o Palmeiras começa outra decisão. A equipe alviverde encara na quarta-feira o Defensa Y Justicia, da Argentina, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana em Buenos Aires. O jogo de volta será também em Brasília, no dia 14.

*Com informações do Estadão Conteúdo