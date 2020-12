CBF define árbitros para Grêmio x São Paulo e Palmeiras x América-MG

Os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil estão marcados para quarta-feira, 23 de dezembro

LÉO PINHEIRO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Leandro Pedro Vuaden será o árbitro de Palmeiras x América-MG



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira, 15, a arbitragem das partidas Grêmio x São Paulo e Palmeiras x América-MG, válidas pela rodada de ida da semifinal da Copa do Brasil e marcadas para a quarta-feira, 23 de dezembro. Os confrontos de volta estão marcados para a semana seguinte, no dia 30. Os jogos da grande final estão marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.

Em Porto Alegre, Marcelo de Lima Henrique, ex-árbitro Fifa, apita a partida entre Grêmio e São Paulo, na arena do time mandante. O Tricolor gaúcho avançou na competição ao bater o Cuiabá em duas oportunidades, enquanto o time treinado por Fernando Diniz vem com moral após somar 5 a 1 no placar agregado contra o Flamengo.

Na outra chave, Leandro Pedro Vuaden comandará a partida entre Palmeiras e América-MG, no Allianz Parque, na capital paulista. Alviverde paulista chegou a semifinal depois de despachar o Ceará. O Coelho, por sua vez, está fazendo campanha história e conseguiu derrotar dois gigantes na competição: Internacional e Corinthians.