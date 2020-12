Técnico Marcelo Veiga morre aos 56 anos por Covid-19

Treinador teve passagem consagrada pelo Bragantino e estava comandando o São Bernardo na Copa Paulista

Arquivo/Red Bull Bragantino Treinador estava internado desde meados de novembro.



O técnico Marcelo Veiga, que comandava o São Bernardo FC na Copa Paulista, morreu na tarde desta segunda-feira, 14, aos 56 anos vítima da Covid-19. Um surto atingiu o time do ABC no começo de novembro e Veiga estava internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista desde a metade do mês. Detalhes sobre velório e enterro ainda não foram divulgados. Após contrair a doença, Veiga teria ficado dias em casa, indo ao hospital acompanhado por um médico amigo. A direção do São Bernardo contratou um médico particular e conseguiu o auxílio do Hospital Albert Einstein, referência no Brasil.

Nascido em São Paulo, o treinador passou por diversos clubes no Brasil e no interior paulista. Mas sua história no futebol está ligada ao Bragantino, tendo comandado a equipe em mais de 500 jogos e conquistado Série C do Campeonato Brasileiro em 2007. Nesta temporada, Veiga vinha fazendo um bom trabalho com o São Bernardo, sendo semifinalista da Série A2 do Paulistão. Na Copa Paulista, o time está na semifinal e ainda disputará o segundo jogo da decisão – o placar da ida ficou em 1 a 1 contra a Portuguesa. “Seu legado e importância são inegáveis para o clube, que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares, e uma passagem de luz e paz ao treinador. Obrigado, Veiga!”, disse o Bragantino em seu posicionamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo