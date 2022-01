Supercopa de futebol feminino terá Corinthians x Palmeiras no primeiro mata-mata; veja os jogos

Derby paulista definirá vaga nas semifinais em uma reedição da final do Brasileirão 2021

Lucas Figueiredo/CBF Sorteio aconteceu na sede da CBF nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro



No mês de fevereiro acontece a primeira edição da Supercopa Brasil de futebol feminino. Entre os dias 6 e 13 oito times se enfrentam em jogos únicos para definir o primeiro troféu da temporada. Nesta segunda-feira, 17, a CBF realizou o sorteio dos confrontos da primeira fase e os mandos de campo. A primeira rodada, marcada para o dia 6 de janeiro, terá o confronto que definiu o título do Brasileirão de 2021 entre Corinthians e Palmeiras, com mando de campo das corintianas. Do mesmo lado da chave se enfrentam Internacional e Real Brasília, com o mando de campo das coloradas. Os times que vencerem se enfrentam na próxima fase. Do outro lado, o Grêmio joga contra o Cruzeiro no Rio Grande do Sul e o Flamengo recebe o Esmac, no Rio. O formato da Supercopa é de torneio curto. Caso os jogos terminem empatados, a vaga para a próxima fase será disputada nos pênaltis. As semifinais acontecem em 9 de fevereiro e a grande decisão no dia 13 de fevereiro.