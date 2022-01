The Best: Fifa causa polêmica por deixar de fora da seleção feminina as indicadas a melhor do mundo

Alexia Putellas, Jenni Hermoso e Sam Kerr não apareceram entre as 11 melhores; escolhas chamaram atenção

Reprodução/ Fifa Trio de concorrentes ao prêmio de melhor jogadora no Fifa The Best



A Fifa causou polêmica nesta segunda-feira, 17, ao deixar de fora da seleção feminina do ano as três postulantes a melhor do mundo. Alexia Putellas, Jenni Hermoso (Barcelona) e Sam Kerr (Chelsea) concorreram ao prêmio de melhor jogadora da temporada, do prêmio The Best, mas não figuraram no time ideal. O conjunto de 11 da entidade foi composto por Cristiane Endler (Lyon); Bronze (Manchester City), Renard (Lyon), Bright (Chelsea) e Eriksson (Chelsea) ; Banini (Atlético de Madrid), Lloyd (Sky Blue) e Bonansea (Juventus); Miedema (Arsenal), Marta (Orlando Pride) e Morgan (San Diego Wave). Endler venceu como melhor goleira e Putellas como melhor jogadora. A escolha de nomes como Lloyd, Marta e Morgan surpreendeu pela temporada abaixo do padrão que fizeram. O fato de nenhuma jogadora do Barcelona ter entrado no time também causou polêmica, já que a equipe de Lluis Cortes foi a sensação da temporada conquistando Liga dos Campeões, Liga Espanhola e Copa da Rainha. Na votação masculina, somente Mohammed Salah estava entre os indicados a melhor do mundo e não foi selecionado para a seleção.