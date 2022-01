CBF define data do sorteio dos primeiros confrontos da Copa do Brasil

Competição está marcada para começar em 23 de fevereiro; sorteio definirá a Primeira Fase

Reprodução/CBF Sorteio da Copa do Brasil acontecerá no dia 17 de janeiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 5, a data do sorteio para os primeiros confrontos da Copa do Brasil. A Diretoria de Competições definiu a cerimônia de sorteio para o dia 17 de janeiro, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os confrontos da Primeira Fase serão decididos nesse dia. A Primeira Fase conta com 80 clubes que se enfrentam em jogo único e eliminatório. Os mandos de campo da Segunda Fase também serão definidos no mesmo sorteio. A partir da Terceira Fase as partidas são de ida e volta e tem a entrada de 12 clubes: os classificados para a Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. A Copa do Brasil está marcada para começar em 23 de fevereiro.