Copinha: Goleiro é substituído antes de pênalti e cai no choro quando time leva gol

Tomate, do Andirá, era um dos destaques da equipe na partida contra o Atlético Mineiro

Reprodução/ SporTV Tomate, goleiro do Andirá, saiu chorando de campo



A Copa São Paulo de Futebol Júnior continua rendendo boas histórias nos primeiros dias do ano. Depois de uma lista de nomes e apelidos engraçados, e um narrador com vinheta própria, nesta quarta-feira, 5, uma substituição causou comoção entre os torcedores. Durante a partida entre Atlético Mineiro e Andirá o goleiro Tomate era o destaque da equipe paranaense. No entanto, o Atlético teve um pênalti marcado a seu favor e o treinador do Andirá achou melhor trocar o goleiro para fazer a defesa. Tomate saiu e o time mineiro marcou. Do banco, o goleiro caiu no choro pela estratégia do treinador e ganhou o apoio dos torcedores nas redes sociais. O jogo terminou 1 a 0 para o Atlético, que é o líder do Grupo 4 e está classificado para a próxima fase. Linense é o segundo e o Aliança e Andirá estão eliminados. Tomate e seus companheiros voltam a campo no sábado, dia 8, para a última rodada contra o Aliança às 14h15 (horário de Brasília).