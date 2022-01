Grêmio anuncia contratação de Benítez, ex-São Paulo

Meio-campista de 27 anos foi peça importante na conquista do Paulistão 2021

Divulgaçao Benítez chega por empréstimo até o fim da temporada 2022



O meio-campista Martín Benítez, que defendeu o São Paulo em 2021, foi anunciado nesta quarta-feira, 5, no Grêmio. A equipe gaúcha informou que a chegada é por empréstimo até o fim da temporada 2022 com opção de compra. Benítez teve um início avassalador no Tricolor Paulista e foi peça fundamental na conquista do Paulistão, mas sofreu com a queda de rendimento e lesões. Aos 27 anos, o meio-campista foi revelado pelo Independiente-ARG. No Brasil, teve passagens pelo Vasco da Gama, além do São Paulo. No clube paulista, disputou 42 partidas, deu seis assistências e marcou quatro gols. As duas equipes têm feito negócios nessa janela de transferências. Do lado contrário, Alisson e Rafinha saíram do time gaúcho e foram anunciados como reforços no Morumbi.