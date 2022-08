CBF define horários das semifinais da Copa do Brasil; confira

Jogos de ida serão em 24 de agosto e a volta em 14 e 15 de setembro

Lucas Figueiredo/CBF Finais da Copa do Brasil serão disputadas em outubro



Na noite desta sexta-feira, 19, a CBF anunciou os horários dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Mais cedo tinham sido definidas as datas sendo os jogos de ida em 24 de agosto e a volta em 14 e 15 de setembro. O primeiro jogo será entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã, às 19h30 (horário de Brasília) na quarta-feira, dia 24. Pouco depois, às 21h30, o São Paulo recebe o Flamengo no Morumbi. No dia 14 de setembro, o Flamengo joga no Maracanã às 21h45 e o Corinthians recebe o Flu na quinta-feira, dia 15, às 20h. As finais do torneio estão marcadas para 12 e 19 de outubro. A partida de semi do Corinthians alterou o confronto contra o Avaí, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, indo para o dia 18 de setembro, às 18h.