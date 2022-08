Tetê faz dois e Lyon vence o Troyes na abertura da 3ª rodada do Campeonato Francês

Brasileiro emprestado pelo Shakhtar Donetsk é o destaque do início de temporada do Lyon

Reprodução/ Twitter Tetê está emprestado pelo Shakhtar Donetsk e faz bom início de temporada na França



O brasileiro Tetê foi o nome do jogo entre Lyon e Troyes nesta sexta-feira, 19, na abertura da 3ª rodada do Campeonato Francês. Depois de duas vitórias, o Lyon entrou em campo em busca da liderança provisório do torneio, e deu certo. Logo aos 3 minutos, Lacazette abriu o placar. Aos 39, Tardieu empatou para o Troyes, de pênalti. No início do segundo tempo, Tagliafico recolocou o Lyon em vantagem e três minutos depois, aos quatro, Tetê fez o primeiro. Aos 30, ele marcou novamente e fechou a vitória por 4 a 1. Emprestado pelo Shakhtar Donestk, o meio-campista tem feito grande início de temporada com três gols em dois jogos. O Lyon é o líder e só pode ser ultrapassado pelo PSG, de Neymar, Messi e Mbappé, que entra em campo no domingo, às 15h45 (horário de Brasília) contra o LOSC.