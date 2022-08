Tuchel e Conte são multados por briga; técnico do Chelsea também pegou um jogo de suspensão

A The Football Association tinha acusado os técnicos de conduta imprópria depois de discussão no pós-jogo entre Chelsea e Tottenham, na 2ª rodada da Premier League

Reprodução/ Twitter @ChelseaFanBra Tuchel e Conte foram expulsos após a briga no fim do jogo



A The Football Association (FA), associação que regula o futebol inglês, anunciou nesta sexta-feira, 19, as punições para Thomas Tuchel e Antonio Conte por briga ao fim da partida que terminou 2 a 2 entre Chelsea e Tottenham, no último fim de semana. Segundo comunicado da FA, Tuchel terá de pagar multa de 35 mil libras (R$ 214 mil, na cotação atual) e ficará um jogo suspenso. Já Conte terá de pagar 15 mil euros (R$ 91 mil). Os técnicos foram acusados de conduta imprópria e nas coletivas pós-jogo admitiram que suas atitudes não foram corretas. Tuchel se manterá suspenso até que as decisões sejam sancionadas. Os treinadores têm a opção de contestar a decisão da FA. O Chelsea Com duas rodadas da Premier League, o Chelsea é o sétimo e o Tottenham o 4º na tabela. O Tottenham abre a 3ª rodada neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília) contra o Wolverhampton. O Chelsea entra em campo no domingo, às 10h, contra o Leeds.