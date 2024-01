Guardiola aprova encontro com elenco do Bahia e exalta Rogério Ceni: ‘É uma lenda’ 

Recentemente, a equipe baiana esteve na Inglaterra para visitar as instalações do Manchester City e foi recebida pelo treinador espanhol

EFE/EPA/YOAN VALAT Pep Guardiola comandando o Manchester City durante partida da Liga dos Campeões



O Bahia, clube brasileiro comprado pelo City Football Group, tem recebido atenção internacional e realizado ações ao redor do mundo. Recentemente, a equipe esteve na Inglaterra para visitar as instalações do Manchester City e foi recebida pelo treinador Pep Guardiola. Durante o encontro, o técnico elogiou o trabalho de Rogério Ceni, comandante do Tricolor de Aço, e afirmou que aguarda um convite para levar o City ao Brasil. Guardiola destacou a importância da parceria, ressaltando que o clube está empenhado em ajudar o time brasileiro com ideias e sugestões. O treinador elogiou o trabalho de Rogério Ceni e expressou sua satisfação em recebê-lo na Inglaterra. Além disso, Guardiola brincou sobre a escolha do inverno europeu para a visita do Bahia, mencionando que o clima no Brasil seria mais agradável no verão ou na primavera.

O técnico do Manchester City não escondeu sua admiração por Rogério Ceni, considerando-o uma “lenda” do futebol. Guardiola destacou não apenas as defesas do ex-goleiro, mas também os gols que ele marcou ao longo de sua carreira. O Manchester City enfrentará o Newcastle neste sábado, pelo Campeonato Inglês, porém não contará com Erling Haaland, que está se recuperando de uma lesão no pé. Antes do início da temporada e do Campeonato Baiano, o Tricolor está em Manchester a convite do Grupo City. Durante a visita, a equipe brasileira terá a oportunidade de conhecer e treinar nas instalações do clube inglês. Além disso, o Bahia realizou um treino aberto para 60 torcedores e sócios nesta sexta-feira. Após as declarações de Guardiola, os perfis oficiais do clube brasileiro reforçaram o convite para que o Manchester City visite o Brasil nos próximos anos.