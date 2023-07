CBF define mandos das semifinais da Copa do Brasil; confira

Corinthians, Flamengo, Grêmio e São Paulo estão vivos na busca pelo título da competição nacional

Reprodução/CBF Taça da Copa do Brasil é uma das mais cobiçadas do futebol nacional



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil, nesta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto entre Corinthians e São Paulo ocorre na Neo Química Arena, em Itaquera. O segundo e derradeiro Majestoso ocorre no Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Do outro lado da chave, Flamengo e Grêmio começam a decidir a vaga na final na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro. As datas-base dos duelos são 26 de julho (ida) e 16 de agosto (volta). A entidade ainda vai detalhar os dias e horários dos duelos