Ídolo de Cruzeiro, Corinthians e Atlético-MG, Palhinha morre aos 73 anos

Pela seleção brasileira, o mineiro chegou a jogar duas vezes a Copa América (1975 e 1979), mas ficou de fora das Copas do Mundo

Divulgação/Cruzeiro Palhinha foi ídolo de Cruzeiro, Santos e Atlético-MG



O ex-jogador Vanderlei Eustáquio de Oliveira, mais conhecido como Palhinha, morreu nesta segunda-feira, 17, em Belo Horizonte, aos 73 anos. Um dos principais atacantes do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, o mineiro se destacou no Cruzeiro, Corinthians e Atlético-MG. Pela Raposa, ele foi campeão da Libertadores (1976) e octa do Estadual (1968, 1969, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 e 1984), sendo o atual sétimo maior artilheiro da história do clube, com 156 gols. Já no Timão, Palhinha participou da campanha do histórico título do Paulistão de 1977, que tirou a equipe de uma fila de 23 anos. Já no Galo, ele venceu o Mineiro (1980), formando o ataque com Reinaldo, Éder e Pedrinho. O atleta ainda vestiu as camisas de América, Santos e Vasco. Pela seleção brasileira, chegou a jogar duas vezes a Copa América (1975 e 1979), mas ficou de fora das Copas do Mundo. Aposentado, o profissional tornou-se treinador, trabalhando em diversas equipes, como América, Atlético, Cruzeiro, Rio Branco de Andradas, Corinthians, União São João de Araras-SP, Ferroviário-CE, Inter de Limeira (SP) e Villa Nova de Nova Lima.