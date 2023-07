Calleri entra para o top 10 de maiores artilheiros do São Paulo no Brasileirão

Centroavante argentino igualou os feitos de Hernanes e Dodô; Luis Fabiano é o líder disparado do ranking

ABRAÃO SOARES/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri marcou duas vezes na vitória do São Paulo sobre o Santos



Jonathan Calleri atingiu marcas importantes com a camisa do São Paulo na vitória sobre o Santos, na tarde deste domingo, 16, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao balançar duas vezes as redes no Morumbi, o argentino entrou para a lista dos dez maiores artilheiros do clube na história do Nacional. Agora, o atacante tem 32 gols na competição, igualando os feitos de Hernanes e Dodô. O líder no ranking são-paulino permanece sendo Luis Fabiano (108), seguido de Serginho (83) e Rogério Ceni (65). Na partida, Calleri também se tornou o segundo estrangeiros com mais gols na história do Tricolor, alcançando os 57 tentos e ultrapassando o compatriota Antonio Sastre (56). O maior goleador da lista é o uruguaio Pedro Rocha, ídolo da torcida, que marcou 119 vezes. Por fim, o centroavante também assumiu artilharia do time na temporada, com nove gols – o meia-atacante Giuliano Galoppo tem um a menos.

Maiores artilheiros do São Paulo no Brasileirão