CBF define mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Athletico-PR e Atlético-MG

O grande campeão da competição irá embolsar nesta temporada R$ 56 milhões com o título, enquanto o vice ficará com R$ 23 milhões

Reprodução/CBF CBF realizou sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quinta-feira, 4, no auditório da entidade no Rio de Janeiro (RJ), os mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre Atheltico-PR e Atlético-MG. Nele, ficou decidido que o primeiro acontecerá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro, enquanto o segundo jogo da decisão fica marcado para a Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15 do mesmo mês. O grande vencedor da competição irá embolsar nesta temporada R$ 56 milhões com o título, enquanto o vice ficará com R$ 23 milhões. Vale lembrar que o gol fora de casa, chamado gol qualificado, não é mais critério de desempate na competição nacional.

Antes do sorteio, os dois treinadores minimizaram a ordem dos jogos das finais e falaram sobre como a disputa de título em competições paralelas poderá influenciar na Copa do Brasil. “Acho que vai ter uma distância boa de dias entre o fim das competições. Temos nossas obrigações nos jogos do Brasileirão também. Vai ter muito tempo para esquecer e se preparar para a final da Copa do Brasil”, afirmou Alberto Valentim. “Tem muita água para passar embaixo da ponte até lá. Não é hoje que temos que pensar nesta decisão. Temos o Brasileirão, no qual um bom encaminhamento pode fazer com que a gente chegue bem na final da Copa do Brasil também”, completou Cuca.