Ferroviária e Avaí Kindermann estreiam com vitória na Libertadores feminina

Brasileiras golearam adversárias no primeiro dia da competição; Corinthians entra em campo nesta quinta

EFE/Nathalia Aguilar Ferroviária, atual campeã, vence o Sol de América na estreia



A Copa Libertadores feminina 2021 começou nesta quarta-feira, dia 3, no Paraguai. Dois dos três times brasileiros estrearam neste primeiro dia e saíram com vitória. Às 17h30 (horário de Brasília) a Ferroviária enfrentou o Sol de América, pelo Grupo A, no Estádio Manuel Ferreira, e saiu com o resultado de 3 a 0. O primeiro gol só saiu no segundo tempo, aos seis minutos, com Suzane. Seis minutos depois, Carol Tavares deixou o dela e ampliou o marcador. Aos 30, Raquel também balançou as redes e fechou em 3 a 0. A Ferrinha é a atual campeã da competição e volta a campo no sábado, às 17h30, contra o Deportivo Cuenca (ECU), que perdeu para o Santa Fé por 1 a 0.

Nos jogos das 19h45, o Avaí Kindermann goleou o Yaracuyanos FC, pelo Grupo B, e venceu por 4 a 0. Os gols no Estádio Arsenio Erico não demoraram para sair. Logo aos 14 minutos, Caty abriu o placar para as catarinenses. Aos 21, Patrícia ampliou e no segundo tempo, Lelê fez o terceiro aos 17. Aos 41, Cássia fez mais um e fechou o placar em 4 a 0. O resultado coloca as brasileiras na liderança da chave. No sábado o Kindermann enfrentará o Santiago Morning que perdeu para o Cerro por 1 a 0, às 19h45. Nesta quinta-feira, 4, o Corinthians estreia contra o San Lorenzo, pelo Grupo D, às 17h30. Os jogos da Libertadores estão sendo transmitidos pela Conmebol TV, Fox Sports, ESPN e Star+.