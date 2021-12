CBF divulga 1ª edição de SuperCopa do Brasil de futebol feminino para 2022

Competição terá oito participantes e acontece no início de fevereiro

Bruno Teixeira/Ag. Corinthians Corinthians estará entre os times que jogam a 1ª edição da SuperCopa Brasil



Nesta segunda-feira, 6, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou mais uma competição para o calendário do futebol feminino. Em 2022 acontecerá a primeira edição da SuperCopa do Brasil de Futebol Feminino entre os dias 6 e 13 de fevereiro. Oito times estarão na disputa do título inédito: Corinthians, Cruzeiro, Esmac, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília. De acordo com a CBF, os critérios para a escolha dos clubes participantes foi: os melhores colocados no Brasileirão Série A-1 e A-2, sendo um time por estado. No entanto, as Federações melhores ranqueadas (FPF e FGF) puderam ter dois representantes. Os jogos serão em sistema mata-mata, com disputa de pênaltis em caso de empate. Haverá um sorteio para definir os duelos eliminatórios. Essa já é a segunda nova competição que a Confederação anuncia para o futebol feminino no próximo ano. A partir de 2022 o Campeonato Brasileiro A-3 também entra no calendário.