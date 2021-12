Brasil vence o Paraguai por 33 a 19 e avança em primeiro para a 2° fase do Mundial Feminino de Handebol

Seleção brasileira está invicta com três vitórias em três jogos; na próxima fase enfrentará Espanha, Áustria e Argentina

Divulgação/ CBHb Brasil está invicto na competição que acontece na Espanha



Com um time repleto de reservas, a seleção brasileira feminina de handebol não teve problemas para vencer o Paraguai, por 33 a 19, nesta segunda-feira, 6, em Castellón, na Espanha, em duelo válido pela terceira rodada da primeira fase do Mundial. A seleção garantiu a primeira colocação no Grupo G, com três vitórias, pois já havia vencido a Croácia por 30 a 25 e o Japão por 29 a 25. Na próxima fase a equipe do técnico Cristiano Rocha vai enfrentar Espanha, Áustria e Argentina, no Grupo 4. As datas e horários da 2ª fase ainda não foram divulgadas. As brasileiras levam os quatro pontos somados nas vitórias sobre croatas e japonesas. Apenas dois times da chave vão avançar às quartas de final. O Brasil ratificou seu favoritismo sobre as paraguaias e foi logo abrindo 8 a 1 com dez minutos de partida.

Na defesa, o time nacional também teve boa atuação, com a goleira Babi tendo 50% de eficiência, parando sete chutes no primeiro tempo, ajudando a seleção a vencer na parcial por 20 a 7. A motivação do Paraguai, derrotado nos nove confrontos disputados diante do Brasil, foi evitar uma derrota vexatória e contou para isso com a bela atuação da goleira Fátima Ocampos, a melhor jogadora da partida, com 15 defesas. Cristiano Rocha deu minutos significativos a todas as suas jogadoras, o que tornou a etapa final mais equilibrada, com vitória brasileira por 33 a 19 no geral, repetindo o ótimo início da campanha do título mundial de 2013.

*Com informações do Estadão Conteúdo