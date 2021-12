Com Barcelona na berlinda, saiba onde assistir a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Time catalão precisa vencer o Bayern de Munique, na Alemanha, para avançar às oitavas de final

Reprodução/ Twitter @fcbarcelona_br Barcelona luta pela segunda vaga do Grupo E



A fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22 termina nesta semana e pode deixar fora das oitavas alguns nomes de peso. O Barcelona luta pela segunda vaga do Grupo E tendo que ir até a Alemanha vencer o Bayern de Munique. Se empatar ou perder terá que torcer para que o Dínamo de Kiev vença o Benfica. A não classificação para as oitavas da maior competição do continente pode render até 20,2 milhões de euros (R$ 129,7 milhões) de prejuízo para o time catalão que recentemente trouxe Xavi para o comando. No Grupo B, Porto, Milan e Atlético de Madrid disputam a segunda vaga. O time português tem cinco pontos, enquanto os outros dois têm quatro, sendo que os colchoneros são o último na tabela por ter -3 de saldo de gols. Porto e Atlético duelam no Estádio da Luz e o Milan enfrenta o Liverpool. O Grupo G ainda está indefinido. O líder Lille tem 8 pontos e vem seguido do Salzburg (7), Sevilla (6) e Wolfsburg (5). Os francês pegam o lanterna alemão, enquanto o Salzburg recebe o Sevilla na Áustria. Todos os jogos da Liga dos Campeões são transmitidos pela TNT Sports e streaming HBO Max.

Confira abaixo todos os jogos e onde assistir:

Terça-feira, dia 7:

14h45 – PSG x Club Brugge (TNT e HBO Max)

14h45 – RB Leipzig x Manchester City (Space e HBO Max)

17h – Real Madrid x Internazionale (TNT e HBO Max)

17h – Porto x Atlético de Madrid (Space e HBO Max)

17h – Ajax x Sporting (HBO Max)

17h – Milan x Liverpool (HBO Max)

17h – Borussia Dortmund x Besiktas (HBO Max)

17h – Shakhtar Donetsk x Sheriff

Quarta-feira, dia 8

14h45 – Zenit x Chelsea (TNT e HBO Max)

14h45 – Juventus x Malmo (Space e HBO Max)

17h – Bayern de Munique x Barcelona (TNT e HBO Max)

17h – Benfica x Dínamo de Kiev (Space e HBO Max)

17h – Manchester United x Young Boys (HBO Max)

17h – Atalanta x Villarreal (HBO Max)

17h – RB Salzburg x Sevilla (HBO Max)

17h – Wolfsburg x Lille (HBO Max)