CBF divulga a camisa azul da Seleção Brasileira com logo de Michael Jordan

O uniforme número dois será usado pelos jogadores na Copa do Mundo de 2026

  • Por Jovem Pan*
  • 13/03/2026 00h16
Divulgação/Jordan/Nike Camisa número 2 da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria história enraizada na grandeza

A Seleção Brasileira terá em sua segunda camisa, a azul, um logo inédito. Em vez do tradicional “swoosh”, a “vírgula” da Nike, o uniforme que será usado pelos jogadores na Copa do Mundo deste ano carrega a silhueta de Michael Jordan, símbolo da Jordan Brand, marca que pertence à empresa, e foi inspirada na carreira do astro do basquete.

Patrocinado pela gigante americana de material esportivo desde 1996, o Brasil é a primeira seleção a estampar o logo da Jordan Brand na história. Entre os clubes, o Paris Saint-Germain foi o único clube até hoje a trocar a vírgula da Nike pelo logotipo “Jumpman” da Jordan.

A nova camisa dois da seleção brasileira manteve o tradicional azul, mas variando entre tons claros e escuros, para remeter a “brasas ardentes”.

Na camisa azul, o escudo da seleção está centralizado no peito, enquanto o logo da Jordan, em amarelo, foi confeccionado do lado direito, próximo ao ombro. Na parte interna da gola, há um selo com um losango e a expressão “Vai Braza!”.

Nos recortes entre o corpo da camisa e as mangas há detalhes em verde e amarelo que formam um desenho em alusão a um “rio”. Nas laterais, o uniforme tem listras verticais finas em um tom de azul claro, criando uma textura visual em camadas.

A Jordan Brand nasceu no basquete em 1984, quando a Nike assinou contrato com Michael Jordan, então novato do Chicago Bulls. O sucesso foi tamanho que a Nike transformou a linha em uma marca própria dentro do grupo.

A marca extrapolou o esporte e hoje representa a cultura urbana, com produtos geralmente usados por consumidores jovens, muitos dos quais usam camisa de clubes e de seleções como roupa casual.

“A parceria com a seleção brasileira é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante. Não é simplesmente um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que performance e expressão impulsionam uma à outra”, disse Sarah Mensah, presidente da Jordan Brand.

“Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme. Jordan Brand e a nossa seleção se unirem é mais do que futebol – é cultura e grandeza juntas”, declarou Vinícius Júnior.

A camisa foi desenvolvida com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, que proporciona uma maior respirabilidade para atividades de alto desempenho. Ela é produzida de 100% de resíduos têxteis e conta com zonas de malha elípticas distintas, tecnologia que auxilia os jogadores a se manterem “secos” ao decorrer das partidas.

“Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte Ver o ‘Jumpman’ em nosso uniforme reforça a potência cultural do futebol brasileiro e a capacidade do Brasil de inspirar o mundo. Estamos orgulhosos desse momento e confiantes de que este manto representará, dentro e fora de campo, a energia e a grandeza da nossa seleção”, afirmou Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A parceria também conta com diversas peças de streetwear, como camisas, moletons, shorts de mesh e agasalhos oversized.

Estreia da nova camisa

Os novos uniformes do Brasil farão sua estreia nos amistosos que o time realizará no mês de março. No dia 26, a equipe enfrentará a França em Boston, nos Estados Unidos. Depois, no dia 31, o país mede forças diante da Croácia no Camping World Stadium, em Orlando.

A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Após a estreia, a seleção volta a campo no dia 19, quando encara o Haiti. Por fim, no dia 24, os comandados de Ancelotti encerram sua participação na fase de grupos diante da Escócia.

*Estadão Conteúdo

