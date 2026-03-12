Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > São Paulo vence Chapecoense e assume liderança do Brasileirão na estreia de Roger Machado

São Paulo vence Chapecoense e assume liderança do Brasileirão na estreia de Roger Machado

Time tricolor chegou aos 13 pontos e superou o Palmeiras, que permaneceu com dez, ao perder para o Vasco, no Rio

  • Por Jovem Pan*
  • 12/03/2026 22h52
  • BlueSky
ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO luciano Luciano do São Paulo comemora o gol, durante partida entre São Paulo FC x Chapecoense, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Na estreia do técnico Roger Machado, o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (12), ao derrotar a Chapecoense, por 2 a 0, no Canindé, em duelo válido pela quinta rodada. O time tricolor chegou aos 13 pontos e superou o Palmeiras, que permaneceu com dez, ao perder para o Vasco, no Rio. Já o time de Chapecó fica na zona intermediária da tabela, com cinco jogo e apenas quatro partidas disputadas.

O São Paulo se impôs desde o apito inicial. Apesar da pressão sofrida, a Chapecoense se mostrou muito objetiva, ao conseguir organizar suas jogadas e levar a bola até dentro da área do São Paulo. Aos 27 minutos, a primeira oportunidade de gol do jogo foi de Bobadilla, que acabou travado no momento do chute. Aos 36, foi a vez de Lucas Ramon tentar abrir o placar, mas Léo Oliveira fez boa defesa.

O lance animou o São Paulo, que imprimiu maior ritmo. Aos 39, Léo Oliveira voltou a fazer boa defesa, desta vez em cabeçada de Luciano. A pressão foi grande e Calleri, aos 47, também teve cabeçada defendida pelo goleiro catarinense.

O São Paulo voltou mais agressivo para o segundo tempo e logo teve sucesso. Aos dois minutos, Marcos Antonio fez ótimo lançamento por trás da zaga para Luciano, que completou de cabeça: 1 a 0. Foi o gol 106 do atacante com a camisa do São Paulo. Ele se tornou o 17º maior artilheiro da história do clube

Em desvantagem, a Chapecoense foi ao ataque e deixou espaços para o São Paulo, que não desperdiçou a oportunidade. Aos 14, Calleri ampliou para a equipe tricolor. O domínio do São Paulo foi total para delírio das arquibancadas. Bobadilla teve duas chances e acertou duas ‘bombas’ uma delas na trave.

O jogo estava tranquilo e controlado pelo São Paulo. Aos 31 minutos, durante a parada para hidratação, uma das torres de iluminação do Canindé apagou. Aos 35, a luz voltou. Nos minutos finais, o São Paulo diminuiu o ritmo, enquanto a valente Chapecoense tentou diminuir o prejuízo, mas não teve sucesso.

Leia também

Palmeiras sai na frente mas leva virada de Vasco na estreia de Renato Gaúcho

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >