CBF divulga áudio do VAR de lance polêmico em Palmeiras x Flamengo: ‘Ele se joga’

Na ocasião, os flamenguistas ficaram reclamando de um pênalti não marcado do volante Richard Ríos em Everton Ribeiro

Marcelo Cortes / CRF Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1 no Allianz Parque



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na manhã desta terça-feira, 11, a conversa entre os árbitros durante um lance polêmico no empate entre Palmeiras e Flamengo, disputada no último sábado, 8 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os flamenguistas ficaram reclamando de um pênalti não marcado do volante Richard Ríos em Everton Ribeiro, já no segundo tempo. Juiz de campo, Ramon Abatti Abel avaliou que o palmeirense não usou uma força necessária para derrubar o jogador do Rubro-Negro. “Contato mínimo e ele se joga”, disse. “Para mim, não tem impacto nas costas dele. Tem contato, mas não tem impacto suficiente para derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. O impacto é mínimo”, acrescentou. Diante da análise, Rodolpho Toski Marques, que estava no VAR, preferiu não chamar o árbitro principal para rever a jogada no monitor.

Para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, a arbitragem acertou na decisão. “Nem todo ombro nas costas é falta. Mas a partir do momento que coloco ombro nas costas eu tenho que avaliar se o contato é suficiente para derrubar o jogador. Para os árbitros, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu o lance e interpretou. Estamos falando de uma jogada muito fina. Nós no departamento de arbitragem somos 11 instrutores técnicos e ficou absolutamente dividida. Isso demonstra o grau de dificuldade. Na nossa visão de maneira geral, o contato por ter sido nas costas nós vemos, sim, um potencial de infração para essa jogada”, analisou.