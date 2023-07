Torcedor preso por atirar garrafa que feriu e matou palmeirense é indiciado por homicídio doloso

Corpo de Gabriela Anelli Marchiano é velado na manhã desta terça-feira, 11, em Embu das Artes, em São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Torcedor flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso por atirar uma garrada que feriu e matou a palmeirense Gabriela Anelli



O torcedor flamenguista Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, preso por atirar uma garrada que feriu e matou a palmeirense Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, foi indiciado por homicídio doloso. A jovem morreu na manhã desta segunda-feira, 10, após ser ferida com estilhaços de vidro de uma garrafa que foi arremessada durante briga entre torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Ela foi atingida no pescoço. A confusão aconteceu no último sábado, 8, na parte externa do estádio Allianz Parque, em São Paulo, local onde os clubes se enfrentaram. A torcedora foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa, ficou internada, mas não resistiu.

Em nota enviada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o tumulto aconteceu na Rua Palestra Itália. “A desordem foi iniciada quando dois torcedores flamenguistas deslocaram-se pela Rua Caraíbas em direção à bilheteria do portão A, o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses que assistiam ao jogo em estabelecimentos comerciais na área externa do estádio. Os torcedores palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los”. Uma patrulha da Polícia Militar agiu para tentar conter os torcedores, mas eles passaram a revidar arremessando garrafas. “Foi solicitado reforço e iniciada ação para controlar a situação. Foi necessário uso de munições químicas e equipamentos de menor potencial ofensivo, além de veículo lançador de água para dispersar os presentes”, informou a SSP-SP. Na ocasião, além de Gabriela, outra pessoa ficou ferida. O homem que lançou a garrafa em direção às vítimas foi preso em flagrante. Os fatos foram registrados pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, como tentativa de homicídio e provocação de tumulto. Agora, a polícia tenta identificar outros participantes do confronto. “Estamos trabalhando com reconhecimento facial para que respondam na investigação por associação criminosa e provocação de tumulto”, disse o delegado Cesar Saad. Enquanto isso, a polícia pediu prisão preventiva de Leonardo.

Após a confirmação da morte da torcedora do Palmeiras, os quatro grandes clubes de São Paulo divulgaram uma nota conjunta na tarde desta segunda-feira, 10. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos se solidarizaram com a família da vítima e pediram o fim da violência nos estádios. O corpo de Gabriela Anelli Marchiano está sendo velado na manhã desta terça-feira, 11, em Embu das Artes, em São Paulo. O velório segue até às 13 horas.

*Com informações do repórter Daniel Lian.