CBF divulga calendário e Brasileirão terminará uma semana antes da Copa do Mundo; confira

A penúltima rodada foi dividida em três dias, enquanto a última da Série A acontecerá com os dez jogos acontecendo simultaneamente

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony é um dos destaques do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro em 2022



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da última terça-feira, 27, o desmembramento das rodadas 33 à 38 do Campeonato Brasileiro 2022. A penúltima rodada foi dividida em três dias, enquanto a última da Série A acontecerá com os dez jogos acontecendo simultaneamente no dia 13 de novembro, a uma semana da estreia da Copa do Mundo – o torneio da Fifa acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Atualmente, o Palmeiras lidera a tabela de classificação, com oito pontos à frente do segundo colocado Internacional.

CONFIRA ABAIXO OS DUELOS DO BRASILEIRÃO:

RODADA 33

22/10 (sábado)

16h30 – Bragantino x Athletico-PR

19h – América-MG x Flamengo

19h – Santos x Corinthians

21h – Palmeiras x Avaí

23/10 (domingo)

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Atlético-GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

18h – Coritiba x Internacional

24/10 (Segunda)

20h – Fortaleza x Atlético-MG

RODADA 34

25/10 (terça)

21h45 – Flamengo x Santos

21h45 – Athletico-PR x Palmeiras

26/10 (quarta)

19h – Botafogo x Bragantino

21h45 – Corinthians x Fluminense

21h45 – Internacional x Ceará

21h45 – Goiás x América-MG

27/10 (quinta)

19h – São Paulo x Atlético-GO

19h – Fortaleza x Coritiba

20h – Cuiabá x Avaí

21h30 – Atlético-MG x Juventude

RODADA 35

31/10 (segunda)

20h – Ceará x Fluminense

01/11 (terça)

19h – Botafogo x Cuiabá

21h30 – São Paulo x Atlético-MG

02/11 (quarta)

16h – América-MG x Internacional

16h – Palmeiras x Fortaleza

16h – Athletico-PR x Goiás

19h – Juventude x Coritiba

19h – Atlético-GO x Santos

19h – Avaí x Bragantino

21h30 – Flamengo x Corinthians

RODADA 36

05/11 (sábado)

16h30 – Fluminense x São Paulo

16h30 – Santos x Avaí

19h – Bragantino x América-MG

19h – Fortaleza x Atlético-GO

19h – Goiás x Juventude

20h30 – Corinthians x Ceará

21h – Internacional x Athletico-PR

06/11 (domingo)

16h – Cuiabá x Palmeiras

16h – Coritiba x Flamengo

07/11 (segunda)

20h – Atlético-MG x Botafogo

RODADA 37

08/11 (terça)

21h30 – São Paulo x Internacional

09/11 (quarta)

19h – Fluminense x Goiás

19h – Avaí x Ceará

19h – Coritiba x Corinthians

20h30 – Fortaleza x Bragantino

20h30 – Atlético-GO x Athletico-PR

21h30 – Palmeiras x América-MG

21h30 – Juventude x Flamengo

10/11 (quinta)

20h – Atlético-MG x Cuiabá

20h – Botafogo x Santos

RODADA 38

13/11 (domingo)