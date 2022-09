Com gol de Luan, Santos vence o Athletico-PR por 2 a 0 no Brasileirão

Atacante não marcava um gol há um ano e quatro meses; Peixe respira e chega à 9ª colocação na tabela

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luan e Lucas Barbosa fizeram os gols do Santos na vitória na Vila Belmiro



De camisa nova, o Santos recebeu o Athletico-PR pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0. De baixo de chuva e precisando da vitória, o Peixe se lançou ao ataque e parecia querer mais o jogo do que o adversário. Aos 25 minutos, a arbitragem marcou pênalti de Bento em Angelo, mas com o auxílio do VAR a marcação foi anulada. Aos 34 minutos, Felipe cruzou na cabeça de Luan, que colocou no cantinho e abriu o placar. O camisa 20 voltou a marcar após um ano e quatro meses. Seu último gol tinha sido em 21 de maio de 2021, ainda pelo Corinthians, contra o Huancayo. Na volta do segundo tempo, o cenário do jogo continuou igual com os donos da casa pressionando e o Furacão apenas se defendendo. Mas aos 31, o Athletico assustou com Vitor Roque e João Paulo fez grande defesa. Nos acréscimos, em contra-ataque rápido, Lucas Barbosa cruza na área e no bate e rebate da zaga atleticana a bola entrou e o placar foi ampliado. O resultado deixa o Santos em nono lugar e o Athletico em sexto. Na próxima rodada o Peixe viaja para enfrentar o Internacional, no sábado dia 1º, às 15h (horário de Brasília) e o Furacão recebe o Juventude às 19h. Lembrando que toda a rodada acontecerá no sábado devido às Eleições de domingo.