CBF divulga datas das oitavas de final da Copa do Brasil; confira

Partidas serão disputadas entre as semanas dos dias 27 a 29 de julho e 3 a 5 de agosto

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Oitavas da Copa do Brasil começam dia 27 de julho



A Confederação Brasileira de Futebol – CBF anunciou na noite desta quinta-feira, 1º, as datas, horários e locais dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 27 a 29 de julho e 3 a 5 de agosto. A primeira partida será entre Criciúma e Fluminense, no dia 27 de julho, às 19h15 (horário de Brasília), o jogo de volta será dia 3 de agosto. Destaque desta fase, o primeiro duelo entre São Paulo e Vasco acontece às 21h30 do dia 28 de julho, no Morumbi. A volta será dia 4 de agosto, no mesmo horário, em São Januário.

Confira abaixo todas as datas e horários:

27 de julho (terça-feira)

19h15 – Criciúma x Fluminense – Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

21h30 – Vitória x Grêmio – Manoel Barradas, Salvador (BA)

28 de julho (quarta-feira)

16h – Athletico x Atlético-GO – Arena da Baixada, Curitiba (PR)

19h15 – Santos x Juazeirense – Vila Belmiro, Santos (SP)

21h30 – São Paulo x Vasco da Gama – Morumbi, São Paulo (SP)

21h30 – Atlético-MG x Bahia – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

29 de julho (quinta-feira)

16h30 – Fortaleza x CRB – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

20h – Flamengo x ABC – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Jogos de volta

3 de agosto (terça-feira)

19h15 – Fluminense x Criciúma – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Grêmio x Vitória – Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

4 de agosto (quarta-feira)

19h15 – Juazeirense x Santos – Adauto Morais, Juazeiro (BA)

21h30 – Vasco da Gama x São Paulo – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Bahia x Atlético-MG – Pituaçu, Salvador (BA)

5 de agosto (quinta-feira)

16h – CRB x Fortaleza – Rei Pelé, Maceió (AL)

19h15 – Atlético-GO x Athletico – Antônio Accioly, Goiânia (GO)

21h30 – ABC x Flamengo – A definir