CBF divulga datas e horários das semifinais da Copa do Brasil; confira 

Entidade detalhou as informações dos confrontos Corinthians x São Paulo e Grêmio x Flamengo; finais estão previstas para setembro

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes enfrenta Caio Paulista no clássico entre Corinthians e São Paulo



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e os horários das semifinais da Copa do Brasil. Na rodada de ida, Corinthians e São Paulo se enfrentam na próxima terça-feira, 25, na Neo Química Arena, às 21h30. No dia seguinte, Grêmio e Flamengo medem forças em Porto Alegre, no mesmo horário. Já as voltas acontecerão em 16 de agosto (quarta-feira). No Morumbi, o Majestoso está marcado para começar as 19h30. Já no Maracanã, a bola rola às 21h30 (de Brasília). As finais estão previstas para acontecer em 17 e 24 de setembro.

JOGOS DE IDA

25/7 (terça-feira) – 21h30: Corinthians x São Paulo – Neo Química Arena

26/7 (quarta-feira) – 21h30: Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio

JOGOS DE VOLTA