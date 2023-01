CBF divulga jogos da primeira fase da Supercopa feminina; confira

Torneio começa no dia 4 de janeiro com oito times e a final será em 12 de janeiro

Livia Villas Boas e Rebeca Reis / Staff Images / CBF Essa é a segunda edição da Supercopa feminina; o Corinthians foi o primeiro campeão



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 24, as datas e horários dos jogos da primeira fase da Supercopa Feminina 2023. O torneio começa em 4 de fevereiro com oito clubes em quatro grupos e terá quatro jogos, divididos entre sábado e domingo. Todas as partidas serão transmitidas pelo SporTV e TV Globo. No sábado, o duelo entre Internacional e Athletico-PR abrem o torneio no Estádio Beira Rio às 18h45 (horário de Brasília). As semifinais começam em 8 de fevereiro e a final será em 12 de fevereiro.

Confira a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2023:

Sábado – 4 de janeiro

18h45 – Internacional x Athletico-PR – Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

21h – Real Brasília x Avaí/Kindermann – Serejão, em Taguatinga (DF)

Domingo – 5 de janeiro

10h30 – Corinthians x Atlético-MG – Estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema (SP)

10h30 – Flamengo x Ceará – Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)