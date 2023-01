Estádio da Copa do Mundo de 2014 tem energia cortada por falta de pagamento

Segundo a empresa fornecedora de energia, a dívida não é quitada desde 2016 e o valor ultrapassa dos R$ 39 milhões

Fernando Torres/CBF Arena da Amazônia recebeu quatro jogos da Copa do Mundo de 2014



A Arena da Amazônia teve a energia cortada por falta de pagamento nesta terça-feira, 24. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Além dela, a Arena Amadeu Teixeira também sofreu o corte de luz. A informação foi divulgada pela Amazonas Energia. Somadas, a dívida ultrapassa os R$ 39 milhões. Segundo a empresa, o corte de luz ocorre depois de várias negociações amigáveis e com notificação prévia. A dívida não é quitada desde 2016. Como não houve um acordo, a empresa optou pela interrupção do fornecimento de energia no local. Atualmente, o estádio tem sido utilizado para shows e festivais. Ele também recebe jogos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro. Durante o Mundial, a Arena da Amazônia recebeu os seguintes jogos: Itália x Inglaterra, Camarões x Croácia, Estados Unidos x Portugal e Suíça x Honduras. A Jovem Pan procurou a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAA), responsável por administrar as praças esportivas do Amazonas, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

Veja na íntegra o comunicado da Amazonas Energia:

Nesta terça-feira (24), a Amazonas Energia promoveu o corte por débitos da Arena da Amazônia e Arena Amadeu Teixeira, por falta de pagamento de contas de energia elétrica.