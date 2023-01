Ângelo chega aos 100 jogos pelo Santos e ganha placa: ‘Me emociona vestir essa camisa’

Atacante de 18 anos está há sete anos no clube e atua no profissional desde 2021

Divulgação/ Santos FC Ângelo posa ao lados dos pais Elismar e Idene e do irmão Júlio César, jogador do Sub-13 do Peixe



Com apenas 18 anos, Ângelo já bate uma marca significativa no Santos: 100 jogos pelo clube. A marca foi batida contra o São Bernardo, no último domingo, e nesta terça-feira o atacante recebeu uma placa comemorativa do Peixe. “Significa muito para mim receber essa placa. Sempre tive o sonho de jogar futebol e quando tive a oportunidade de vir para o Santos FC eu chorei, porque é o clube do meu coração. Receber uma placa de 100 jogos é motivo de muita alegria, pois amo esse clube e quero viver uma história aqui. Me emociona todos os dias por vestir essa camisa”, afirmou. A homenagem foi entregue para Ângelo pelos pais Elismar e Idene, e seu irmão Júlio César. São sete anos no clube com três gols marcados no profissional, onde atua desde 2021. O atacante estará a disposição do técnico Odair Hellmann para o jogo contra o Água Santa, desta quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe não faz bom início de temporada e em três jogos pelo Paulista foram uma vitória, um empate e uma derrota. É o segundo no Grupo A.