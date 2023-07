Lucas vai jogar no São Paulo? Saiba como está a negociação entre clube e jogador

Janela de transferências fecha na próxima quarta-feira, 2, às 23h59 (horário de Brasília)

Divulgação/ Tottenham Lucas Moura estava no Tottenham até a última temporada, quando seu contrato acabou



Depois de anunciar James Rodríguez como reforço para o restante da temporada, o São Paulo busca fechar com Lucas Moura até o fim da janela de transferências, que termina no dia 2 de agosto as 23h59. Com pouco tempo disponível, a torcida se pergunta: será que vem mesmo? O setorista da Jovem Pan, Giovanni Chacon, trouxe novas informações sobre a transferência durante o ‘Papo de Setorista’ desta segunda-feira, 31. De acordo com ele, Lucas está “99% próximo do São Paulo”, mas falta definir como seria essa chegada, por empréstimo ou contratação direta. “O agente do Lucas e o São Paulo tiveram várias reuniões nesta segunda, e hoje seria um dia decisivo para essa definição”, explicou o jornalista. “A primeira opção sempre foi o acertou com o LA FC (MLS) e depois o LA emprestava o Lucas para o SPFC até o fim desta temporada. O São Paulo pagaria apenas o salário nesse tempo combinado. Porém, estamos começando agosto e a janela acaba no dia 2. Então está ficando muito difícil do acordo acontecer pelo LA FC”, completou. “A segunda opção seria o Lucas fechar nesse momento diretamente com o SPFC, como agente livre, e aí não precisa esperar o prazo do dia 2, pode extrapolar. Mas se ele acertar com o LA FC o prazo é dia 2, se não esquece. O que falta? Falta casar com o empresário”, ressaltou Chacon. De qualquer maneira, Lucas só atuaria até dezembro de 2023, nas duas opções de chegada, sem possibilidade de estender o contrato.

Assista abaixo à explicação: