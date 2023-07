James Rodríguez passa por exames médicos e conhece CT do São Paulo

Colombiano será oficialmente apresentado nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília)

Divulgação/ São Paulo FC Meio-campista conheceu colegas e reviu amigos, como Rafinha, com quem atuou no Bayern de Munique



O colombiano James Rodríguez desembarcou na capital paulista na noite de domingo, 30, como o novo reforço do São Paulo. Nesta segunda-feira pela manhã, realizou exames médicos no Hospital Albert Einstein e em seguida conheceu o Centro de Treinamentos da equipe. James conheceu o técnico Dorival Júnior, toda a comissão técnica e os jogadores, revendo amigos como Rafinha, com quem jogou no Bayern de Munique por três anos. De acordo com o clube, o colombiano conheceu toda a estrutura e, no fim do dia, passou por avaliações no REFFIS Plus, procedimento padrão para novos jogadores. O meio-campista será apresentado nesta terça-feira, 1º, às 14h (horário de Brasília) no CT da Barra Funda. A expectativa é que James possa estrear pelo São Paulo no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 16. O Tricolor também negocia a volta de Lucas Moura ainda nessa janela de transferências.