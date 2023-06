CBF marca data da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina

Brasil medirá forças com França, Jamaica e Panamá no Grupo F do torneio da Fifa

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage é a técnica da seleção brasileira feminina



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira, 12, que a técnica Pia Sundhage, da seleção brasileira feminina, irá anunciar as 23 convocadas para a disputa da Copa do Mundo no dia 27 de junho. A lista será divulgada no auditório da sede da entidade, no Rio de Janeiro, às 16h. Na ocasião, também serão anunciadas as três atletas suplentes para o período de preparação. A relação também será válida para o último jogo amistoso antes da disputa do Mundial, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil enfrenta o Chile no dia 2 de julho, às 10h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Na busca pelo título inédito, a Canarinho medirá forças com França, Jamaica e Panamá no Grupo F. A estreia será diante das panamenhas, no dia 24 de junho, às 8 horas (de Brasília). Cinco dias depois, as brasileiras encaram as francesas, às 7 horas. Por fim, no mesmo horário, o embate com as jamaicanas acontece em 2 de agosto. A grande decisão do torneio da Fifa está agendada para o dia 20 do mesmo mês.