Berlusconi recebe homenagens de Ronaldo, Kaká e Ancelotti; Milan prepara dedicatória especial

Ex-dirigente morreu nesta segunda-feira, aos 86 anos, após enfrentar diversos problemas de saúde

Alberto PIZZOLI / AFP Kaká ao lado de Berlusconi após a conquista da Liga dos Campeões



Dono do Milan por mais de três décadas, Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos, após enfrentar diversos problemas de saúde. Além de Alexandre Pato, ex-genro do dirigente, outros ex-jogadores do clube italiano lamentaram o falecimento do cartola. Ronaldo Nazário usou sua conta do Instagram para exibir uma foto ao lado do antigo mandatário. “R.I.P “, escreveu o Fenômeno na legenda. Já o ex-meia Kaká agradeceu o voto de confiança dado por Berlusconi e também prestou suas condolências. “Minha vida sempre estará ligada ao Milan e isso se deve à oportunidade que ele me deu. Meus pensamentos e orações estão com sua família neste momento triste”, declarou. Até mesmo Carlo Ancelotti, bicampeão da Liga dos Campeões com a equipe rossonera e atual técnico do Real Madrid, destinou um espaço do seu tempo para falar do também ex-primeiro-ministro da Itália. “Fica uma gratidão infinita ao presidente, mas sobretudo a um homem irônico, leal, inteligente, sincero, fundamental na minha aventura como jogador de futebol primeiro, e depois como treinador. Obrigado, presidente.”

Em comunicado oficial, o Milan também confirmou que fará homenagens ao seu maior dirigente. Através de sua emissora oficial, o clube transmitirá os dez jogos mais emblemáticos da Era Berlusconi na noite desta segunda-feira. Amanhã, a TV vai levar ao ar vídeos e fotos de bastidores dos 8 títulos do Campeonato Italiano conquistados sob a batuta do presidente. Além disso, entrevistas do ex-dirigente também serão resgatadas pelo veículo de comunicação. Berlusconi assumiu a presidência do clube em 1986, deixando o cargo apenas em 2017. Nesse período, a equipe conquistou todos os títulos possíveis no futebol. Os mais icônicos foram as cinco taças da Liga dos Campeões, vencidas nas temporadas 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07. A equipe italiana chegou a outras três finais durante a era Bersluconi. Além das Ligas dos Campeões, o Milan venceu um Mundial de Clubes, três Copas Intercontinentais, cinco Supercopas da UEFA e oito títulos do Italiano.

È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all'opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento… pic.twitter.com/J0sTK3JRH0 — Kaka (@KAKA) June 12, 2023