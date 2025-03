CBF marca eleições presidenciais para dia antes do aguardado confronto entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias

Interessados em concorrer devem registrar suas chapas até o dia 19 de março, cinco dias antes da votação

Rodrigo Ferreira/CBF Ednaldo Rodrigues, que atualmente ocupa a presidência, é visto como o principal candidato



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data das eleições para a presidência da entidade, marcadas para o dia 24 de março de 2025. O pleito ocorrerá um dia antes do aguardado confronto entre Brasil e Argentina, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além do novo presidente, os eleitores também escolherão oito vice-presidentes e os integrantes do Conselho Fiscal. Os interessados em concorrer devem registrar suas chapas até o dia 19 de março, cinco dias antes da votação. Um dos nomes que gerou bastante expectativa, o ex-jogador Ronaldo, decidiu não seguir adiante com sua candidatura devido à falta de apoio das federações estaduais. Por outro lado, Ednaldo Rodrigues, que atualmente ocupa a presidência, é visto como o principal candidato, com 23 das 27 federações filiadas demonstrando satisfação com sua gestão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para que Ronaldo pudesse se candidatar, ele precisaria do respaldo de pelo menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B. Ednaldo Rodrigues assumiu a presidência em 2021, após a saída de Rogério Caboclo, e foi reintegrado ao cargo em 2024, graças a uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal que impediu a exclusão do Brasil da próxima Copa do Mundo. A expectativa em torno das eleições é alta, especialmente considerando a proximidade do jogo entre Brasil e Argentina, que promete atrair a atenção de torcedores e da mídia.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA