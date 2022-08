CBF muda datas de Fluminense x Palmeiras e Botafogo x Flamengo por causa da Libertadores

Os dois jogos alterados são válidos pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Fluminense se enfrentando no Allianz Parque



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou as datas de duas partidas do Campeonato Brasileiro 2022 por causa da Copa Libertadores da América. A partida entre Fluminense e Palmeiras, válida pela 24ª rodada e inicialmente marcada às 11 horas (de Brasília) de 28 de agosto, foi antecipada para às 19 horas do dia 27 deste mês. Para não prejudicar a grade de televisão, outro jogo precisou ser remanejado na tabela. O Flamengo faria o clássico com o Botafogo, no Engenhão, dia 27 de agosto, sábado, às 19 horas. Os rivais carícias agora vão preencher o horário matinal de domingo, antes agendado para o embate entre Tricolor carioca e Alviverde paulista. Inicialmente, os duelos de ida das semifinais da Libertadores estavam previstos para dia 31 de agosto. A Conmebol revelou o calendário apenas com Vélez Sarsfield x Flamengo neste dia. O Palmeiras joga às 20h30 de terça-feira (30/8) na casa do Athletico-PR.