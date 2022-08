Gaviões da Fiel cobra diretoria do Corinthians e critica Vitor Pereira: ‘Discurso inadmissível’

A organizada também cobrou mais atitude dos jogadores e ressaltou a importância do duelo da próxima quarta-feira, 17, diante do Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Torcida do Corinthians durante partida na Neo Química Arena



Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado na manhã desta segunda-feira, 15, dois dias após o time perder o clássico para o Palmeiras e ficar mais distante do título do Campeonato Brasileiro. Em nota, a uniformizada criticou a diretoria encabeçada pelo presidente Duílio Monteiro Alves, classificando a gestão como “amadora” e citando algumas baixas da equipe do elenco, como as saídas de Jô e Willian, por exemplo. Além disso, o grupo também criticou a polêmica declaração de Vitor Pereira, técnico que afirmou que não teme uma demissão por ter uma ótima condição financeira – o português, posteriormente, reconheceu que não se expressou bem. No entendimento da Gaviões, a fala é “inadmissível”. “Com relação ao Vitor Pereira, entendemos que ele foi infeliz em sua fala, pois ela reflete o pensamento dos ricos e poderosos com relação às massas operárias: indiferença! Deveria ter o mínimo de empatia por cada torcedor (a) do Corinthians que muitas vezes tira do seu próprio sustento para comprar ingresso. A conta bancária da fiel torcida é bem magra, Vitor Pereira! Erros técnicos e táticos fazem parte da dinâmica do futebol, mas esse tipo de discurso é inadmissível, principalmente se tratando do time do povo!”, diz um trecho do texto.

A organizada também cobrou mais atitude dos jogadores e ressaltou a importância do duelo da próxima quarta-feira, 17, diante do Atlético Goianiense, na Neo Química Arena, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após ser derrotado por 2 a 0 em Goiânia, os comandados de Vitor Pereira precisam de um triunfo por três gols de diferença para avançar às semifinais. Quanto aos jogadores, espera-se que esses, com a conta bancária bem cheia, honrem a camisa do Corinthians. Quarta-feira é a última chance de justificarem porque estão no Corinthians ganhando salários tão altos. “Não é mole não! Tem que ser homem para jogar no Coringão”, completou a Gaviões da Fiel, que realizou um protesto no último domingo, 13, após o revés no Dérbi.

Confira o comunicado na íntegra abaixo:

Os fatos desses últimos jogos nos trazem um Corinthians bem distante do que se espera, e principalmente da sua torcida. Já não é de hoje que o clube só utiliza o amor do povo corinthiano para suas campanhas de marketing, envolvendo nossa luta em produtos não consumíveis pela grande maioria da torcida. Mais uma vez o “sangue no olho” ficou só por conta da torcida, que mesmo em meio a tantas adversidades, ingressos pagos e consecutivas caravanas, se fez presente em peso. Esse momento só escancara o amadorismo da diretoria de futebol do clube e o abismo que separa nosso planejamento de futebol para o de nossos rivais. Perdas importantes, jogadores deixando o clube por descompromisso, montagem de elenco sempre em meio às competições.

O treinador do Corinthians e boa parte da equipe profissional, ainda não se deram conta do que é um clássico contra o time bi – rebaixado e sem Mundial. Com relação ao Vitor Pereira, entendemos que ele foi infeliz em sua fala, pois ela reflete o pensamento dos ricos e poderosos com relação às massas operárias: indiferença! Deveria ter o mínimo de empatia por cada torcedor (a) do Corinthians que muitas vezes tira do seu próprio sustento para comprar ingresso. A conta bancária da fiel torcida é bem magra, Vitor Pereira!

Erros técnicos e táticos fazem parte da dinâmica do futebol, mas esse tipo de discurso é inadmissível, principalmente se tratando do time do povo! Quanto aos jogadores, espera-se que esses, com a conta bancária bem cheia, honrem a camisa do Corinthians. Quarta-feira é a última chance de justificarem porque estão no Corinthians ganhando salários tão altos. “NÃO É MOLE NÃO! TEM QUE SER HOMEM PRA JOGAR NO CORINGÃO!”