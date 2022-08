Soteldo aparece no BID e está liberado para reestrear pelo Santos contra o São Paulo

Contratado por empréstimo junto ao Tigres (México), o atacante firmou vínculo com o Alvinegro praiano até julho de 2023 e retomou a histórica camisa 10 do clube

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Yeferson Soltedo defendeu o Santos entre 2019 e 2021



O Santos comunicou na manhã desta segunda-feira, 15, que Yeferson Soteldo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Desta forma, o venezuelano está livre para reestrear pelo Peixe no próximo confronto do time, marcado para as 18 horas (de Brasília) do próximo domingo, 21, diante do São Paulo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado por empréstimo junto ao Tigres (México), o atacante firmou vínculo com o Alvinegro praiano até julho de 2023 e retomou a histórica camisa 10 do clube. Entre 2019 e 2021, Soteldo defendeu as cores santistas, colecionando 105 jogos, anotando 20 gols e distribuindo 17 assistências. Apesar das belas atuações no clube da Baixada, ele deixou a equipe sem conquistar títulos, amargando um vice-campeonato na Libertadores da América em 2020. Agora, o jogador de 25 anos chega com a missão de recolocar a equipe santista na principal competição da Conmebol. Atualmente, o time está na décima posição, com 30 pontos, seis a menos que o Internacional, sexto colocado que abre a zona de classificação para a próxima Libertadores.