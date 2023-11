Palmeiras goleia América-MG e fica muito perto de conquistar o Brasileirão

Alviverde abre três pontos paras os concorrentes e pode ser campeão no próximo domingo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras segue líder do Brasileirão



O Palmeiras deu um show nesta quarta-feira, 29, ao golear o América-MG por 4 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Impiedoso, o Alviverde paulista dominou desde o início e marcou com Endrick, Éder (contra) e Flaco López (duas vezes). Com o resultado, o time de Abel Ferreira chega a 66 pontos e fica ainda mais perto do título. Isto porque o segundo colocado Botafogo ficou apenas com 63 pontos após empatar com o Coritiba, no Paraná. Atlético-MG e Flamengo têm a mesma pontuação. Assim, restando duas rodadas para o término da competição, o Verdão precisa de apenas quatro pontos para assegurar a taça. O Palestra pode ser campeão já neste domingo, 3, contra o Fluminense, novamente no Allianz. Para isso, precisará ganhar e torcer pelo tropeço de seus concorrentes.