Ex-Corinthians, Jô é anunciado em time de várzea de São Paulo

Atacante atuará pelo Existe Futebol e Samba, time de várzea da Zona Norte da capital paulista

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Jô foi formado nas categorias de base do Corinthians



Com passagens de sucesso por Corinthians, Atlético-MG e outros clubes do futebol brasileiro e internacional, Jô anunciou aposentadoria do futebol profissional neste ano. O atacante, entretanto, não abandonou o esporte por completo. Na manhã desta quarta-feira, 29, ele foi anunciado como novo reforço do Existe Futebol e Samba, time de várzea da Zona Norte de São Paulo. “Fala galera do Existente, estou fechado com a Serra Pelada, com a quebrada. 2024 vou fazer o melhor que eu posso por vocês”, disse o ex-atleta. Veja o anúncio abaixo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Existente Futebol e Samba 👻 (@existente.oficial)