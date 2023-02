CBF realiza sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2023; veja os confrontos

Na primeira etapa, que abriga 80 clubes, os times de melhores posições no ranking nacional jogam pelo empate, mas na condição de visitantes

Lucas Figueiredo/CBF Taça da Copa do Brasil é uma das mais cobiçadas pelos times do futebol nacional



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira, 8, no Rio de Janeiro, o sorteio dos jogos e das chaves iniciais da Copa do Brasil 2023. Na primeira fase, que abriga 80 clubes, os times de melhores posições no ranking nacional jogam pelo empate, mas na condição de visitantes. Já a partir da segunda, em caso de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis. Segundo maior vencedor do torneio com cinco títulos, o Grêmio visitará a Campinense-PB. Já o Santos, campeão da edição de 2012 com Neymar, Ganso e companhia, terá como adversário o Ceilândia-DF. Vale ressaltar que 12 equipes já estão garantidas para a terceira etapa. São elas: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado via Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde. Abaixo, confira os confrontos e as chaves das fases iniciais.

Chave 1

Campinense-PB x Grêmio

Resende-RJ x Ferroviário-CE

Chave 2

Fluminense-PI x Ponte Preta

Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS

Chave 3

Caldense-MG x Ceará

Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP

Chave 4

União-MT x CRB

Operário-MS x Operário-PR

Chave 5

Sergipe x Botafogo

Athletic Club-MG x Brasiliense

Chave 6

São Luiz-RS x Juventude

Vitória-ES x Remo-PA

Chave 7

Asa de Arapiraca-AL x Goiás

Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB

Chave 8

Tuna Luso-PA x CSA

Marília-SP x Brusque-SC

Chave 9

Tocantinópolis-TO x América-MG

Democrata-MG x Santa Cruz

Chave 10

Marcílio Dias-SC x Chapecoense

Maringá-PR x Sampaio Corrêa

Chave 11

Jacuipense-BA x Bahia

Camboriú-SC x Manaus

Chave 12

Humaitá-AC x Coritiba

Real Ariquemes-RO x Criciúma

Chave 13

Atlético-BA x Atlético-GO

Falcon-SE x Volta Redonda-RJ

Chave 14

Real Noroeste-ES x Vila Nova-GO

São Bernardo-SP x Náutico-PE

Chave 15

Bahia de Feira x Red Bull Bragantino

São Francisco-AC x Ypiranga-RS

Chave 16

Trem-AP X Vasco

Tuntum-MA x ABC

Chave 17

Ceilândia-DF x Santos

Iguatu-CE x América-RN

Chave 18

Retrô-PE x Avaí-SC

Cucaia-CE x Tombense-MG

Chave 19

São Raimundo-RR x Cuiabá-MT

Parnahyba-PI x Botafogo-SP

Chave 20