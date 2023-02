Mauro Cezar vê Flamengo prejudicado contra o Al Hilal e aponta único erro de Vítor Pereira no Mundial

Comentarista do Grupo Jovem Pan afirma que a diretoria do Rubro-Negro é a principal responsável pela eliminação precoce no Marrocos

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira analisando time do Flamengo durante programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Mauro Cezar Pereira, comentarista do Grupo Jovem Pan, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem na derrota para o Al Hilal, que decretou a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes 2022. No entendimento do jornalista, o segundo pênalti a favor dos sauditas não deveria ser assinalado. “Sobre o jogo, rapidamente, o segundo pênalti não foi. O Vietto dobra o pé antes do contato com o Gerson. Consequentemente, a expulsão prejudicou o Flamengo”, declarou, durante o programa “Bate-Pronto”. O profissional da JP, por outro lado, saiu em defesa do técnico Vítor Pereira, extremamente criticado pelos torcedores flamenguistas por sacar De Arrascaeta e Everton Ribeiro ao longo do jogo. Para Mauro Cezar Pereira, o único erro do treinador foi escalar Matheuzinho como titular. “Não dá para escalar o Matheuzinho, que foi reserva do Rodinei o ano inteiro. Ele não poderia jogar esta partida! Quem deveria ser escalado é o Varela, jogador mais experiente, de Copa do Mundo e marca melhor”, pontuou.

Na opinião de Mauro Cezar Pereira, porém, a maior responsabilidade da queda precoce no Mundial é da diretoria. “O erro da arbitragem é um pedaço da história num contexto muito ruim do Flamengo, que já estava jogando mal desde setembro. Então, acho que o Dorival até merecia a oportunidade de continuar pelos títulos, mas também não vejo como uma decisão absurda da direção. Os diretores acharam que ‘o time bateu no teto’ com o Dorival e considera o Vítor com um potencial maior. Ainda assim, isso leva tempo. Quando foi tomada essa decisão, a diretoria deveria dizer que o Mundial não era prioridade. A equipe estava em queda livre e a insistência na comissão técnica não garantiria uma recuperação”, analisou. “O Flamengo não vai fazer, mas deveria falar: ‘Carioca e Recopa não são nossa prioridade’. O treinador tem que mudar a forma de jogar e sacrificar alguém do quarteto ofensivo. Não dá para ter quatro jogadores intocáveis. O Arrascaeta está com dificuldade física. Se o Everton Ribeiro estiver mal, também tem que ir para o banco. Não dá para ter intocáveis, tem que tirar alguns jogadores da zona de conforto. Para isso, o treinador tem que ter ‘carta branca’ para trabalhar. Ele precisa de jogadores de velocidade. Com essas mudanças, vai ter que sobrar para alguns atletas”, acrescentou.