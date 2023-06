CBF repudia racismo contra Robert Renan após jogo do Mundial Sub-20 e pede providências à Fifa

Nas redes sociais, o jogador revelado pelo Corinthians foi chamado de ‘macaco’ por internautas e recebeu até ameaças de morte

Reprodução/Cazé TV Robert Renan respondeu as provocações de torcedores argentino durante vitória do Brasil no Mundial sub-20



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado nesta quinta-feira, 1º, condenando os insultos racistas sofridos pelo zagueiro Robert Renan após a vitória do Brasil sobre a Tunísia, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20, disputado na Argentina. Na ocasião, o defensor da Canarinho foi provocado por torcedores argentinos ao ser expulso de campo e rebateu mostrando as cinco estrelas na camisa da Amarelinha, em referência ao pentacampeonato da equipe principal. Nas redes sociais, o jogador revelado pelo Corinthians foi chamado de “macaco” por internautas e recebeu até ameaças de morte. Em nota, a CBF também pediu para que a Fifa, responsável por organizar a competição, tome providências.

“A CBF enviou uma representação na Fifa em protesto aos atos racistas sofridos pelo zagueiro zagueiro Robert Renan, da Seleção Brasileira Sub-20. A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolerará mais esses casos no esporte. O mais recente crime de racismo aconteceu nesta quarta-feira, 31, na vitória brasileira por 4 a 1 sobre a Tunísia na Copa do Mundo Sub-20. Ao deixar o gramado no estádio Ciudad de La Plata, Robert Renan foi provocado pela torcida local e respondeu esportivamente. Porém, nas redes sociais, o jogador brasileiro foi vítima de vários casos de racismo. Os perfis já estão protocolados pela CBF e serão enviados à justiça local e FIFA com o pedido de punição”, declarou a entidade.

Encore une affaire de racisme, cette fois-ci en Argentine. 😒🤮 Robert Renan, joueur U20 du Brésil, a été exclu contre la Tunisie en 8èmes de finale de la CDM U20. Il a été hué par des supporters argentins présents sur place. Pour répondre aux sifflements des locaux, le joueur… pic.twitter.com/ICM3OWxlAd — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2023