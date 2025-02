CBF responde a Ronaldo após crítica do ex-jogador sobre eleição na entidade

Confederação disse que processo eleitoral tem ‘transparência’ e é supervisionado pela Fifa e pela Conmebol

GILSON JUNIO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A CBF se colocou à disposição para fornecer mais esclarecimentos e reiterou sua abertura ao diálogo, com o objetivo de fortalecer o futebol brasileiro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma resposta a Ronaldo, que se posiciona como futuro candidato à presidência da entidade. A CBF reafirmou que seu modelo eleitoral é “transparente e democrático”, em resposta às críticas do ex-atacante sobre a falta de clareza e segurança jurídica no processo de escolha de novos dirigentes. “A governança da CBF prima por um modelo transparente e democrático, permitindo que aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro possam fazê-lo de maneira legítima, respeitando os trâmites estabelecidos”, disse a entidade.

A federação enfatizou que o processo eleitoral “segue critérios objetivos e bem definidos, garantindo que qualquer pessoa que atenda aos requisitos formais possa apresentar sua candidatura”. Ronaldo, por sua vez, respondeu sobre o trabalho de Ednaldo Rodrigues: “É notório que, com o estatuto vigente, o presidente em exercício tem controle absoluto de todo o processo – o que, por si só, nos distancia das condições de concorrência leal e isonômica. Além de não contribuir para a integridade do pleito, o modelo dificulta o surgimento de candidaturas alternativas”.

A CBF, por sua vez, esclareceu que a responsabilidade pela organização das eleições recai sobre uma Comissão Eleitoral, que garante a observância das normas do estatuto. Além disso, a confederação mencionou que a supervisão das eleições é realizada pela Fifa e pela Conmebol, ressaltando que seu estatuto foi revisado e aprovado por essas entidades, assim como pelas federações estaduais. Contudo, a confederação não atendeu ao pedido de Ronaldo para que a data da eleição fosse marcada com um mês de antecedência.

Por fim, a CBF se colocou à disposição para fornecer mais esclarecimentos e reiterou sua abertura ao diálogo, com o objetivo de fortalecer o futebol brasileiro e garantir um ambiente mais colaborativo para todos os envolvidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicando por Matheus Oliveira