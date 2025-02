Corinthians anuncia Appgas como novo patrocinador chega a oito anunciantes na camisa

Estreia da parceria ocorrerá durante o jogo desta quarta-feira (26) contra a Universidad Central, válido pela Copa Libertadores

Reprodução/Corinthians O clube está se aproximando de sua meta de R$ 212 milhões em receitas



O Corinthians fez um anúncio importante ao revelar a Appgas como seu novo patrocinador, marcando a nona parceria do clube. A Appgas, uma plataforma digital especializada na venda de botijões de gás, terá sua marca exibida na camisa do time. A estreia dessa colaboração ocorrerá durante o jogo contra a Universidad Central, válido pela Copa Libertadores. Embora os detalhes financeiros do contrato não tenham sido divulgados, a administração do Corinthians está otimista em relação à arrecadação. O clube está se aproximando de sua meta de R$ 212 milhões em receitas provenientes de patrocínios para o ano de 2025, o que representaria um recorde histórico.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Temos o desafio de valorizar o clube cada vez mais, além de buscar o orçamento projetado, que é uma responsabilidade nossa enquanto gestão. Essa valorização passa não somente por contratos mais saudáveis do ponto de vista financeiro, mas também por dar protagonismo a quem traz inovação para o segmento, trazendo estratégia na construção e maturação dos negócios”, afirmou o superintendente de marketing do Corinthians, Vinícius Manfredi.

O presidente do clube também celebrou o acordo. “Mais um acordo muito importante para o Corinthians, mais uma parceria forte que, eu tenho certeza, terá muito sucesso. Esse novo contrato só mostra a força do clube e que estamos no caminho certo. Conseguimos colocar o Corinthians no protagonismo novamente, a grandeza da nossa camisa nos dá condições de ter empresas grandes e importantes como o Appgas ao nosso lado”, afirmou Augusto Melo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias