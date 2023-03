CBF suspende árbitro que cometeu falha bizarra em Tombense x Retrô na Copa do Brasil; veja

Juiz marcou pênalti depois de uma trombada entre dois jogadores do mesmo time dentro da área

Reprodução/SporTV Árbitro cometeu falha bizarra na partida entre Tombense x Retrô, pela 2ª fase da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender o árbitro Paulo Roberto Alves por tempo indeterminado após uma falha bizarra na vitória do Tombense-MG sobre o Retrô-PE por 1 a 0, na noite da última quarta-feira, 8, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o juiz assinalou uma penalidade a favor dos mineiros depois de uma trombada entre dois jogadores do mesmo time dentro da área, já aos 35 minutos do segundo tempo. Na cobrança, Alex Sandro parou em Jean, mas pegou o rebote para marcar e decretar a classificação da equipe de Minas Gerais. De acordo com Wilson Luiz Seneme, o profissional passará por um processo de “reciclagem”. “A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado o Árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, por entender que o desempenho dele, na partida entre as equipes Tombense x Retrô, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil 2023, foi abaixo dos padrões exigidos. O referido oficial será incluído no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem”, disse. Veja o lance abaixo.