Juventus vence Atalanta com gol de Vlahovic e é campeã da Copa da Itália

Massimiliano Allegri se tornou o técnico com mais conquistas do torneio, com cinco taças

ANGELO CARCONI/EFE/ EPA Jogadores da Juventus comemoram com o troféu após vencerem a final da Copa da Itália



A Juventus conquistou a Copa da Itália pela 15ª vez em sua história nesta quarta-feira (15), ao derrotar a Atalanta por 1 a 0, na final disputada no Estádio Olímpico de Roma. O sérvio Dusan Vlahovic foi o autor do único gol da partida, aos 3 minutos do primeiro tempo. O time de Turim em queda livre no Campeonato Italiano (4ª colocada após cinco empates consecutivos), não conquistava um troféu desde 2021, um jejum raro em sua história recente. Apesar da vitória, o técnico do time, Massimiliano Allegri quase tirou a roupa nos minutos finais da partida e arremessou a gravata longe. Com o novo título, Allegri se torna o técnico com mais vitórias na Copa Itália, tendo alcançado cinco vezes o campeonato. No momento da comemoração, o capitão do time, o brasileiro Danilo, foi quem ergueu a taça e gritou com os outros jogadores de felicidade.

