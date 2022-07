CBF vai dar prêmio milionário para classificados às quartas de final da Copa do Brasil; veja valores

Os classificados começam a ser conhecidos a partir desta terça-feira, 12, com os duelos Athletico-PR x Bahia e Cruzeiro x Fluminense

Lucas Figueiredo/CBF Copa do Brasil é um dos torneios mais importantes do país



Os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2022 começam a ser conhecidos a partir desta terça-feira, 12, com os duelos Athletico-PR x Bahia e Cruzeiro x Fluminense. Nesta quarta-feira, mais quatro jogos agitam a rodada de volta das oitavas, sendo eles: Flamengo x Atlético-MG, Ceará x Fortaleza, Santos x Corinthians e Goiás x Atlético-GO. Já na próxima quinta, Palmeiras x São Paulo e Botafogo x América-MG encerram esta fase. Mas, afinal, além da classificação, quanto vale uma vaga nas quartas da competição?

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que os clubes classificados para as quartas de final da Copa do Brasil receberão uma cota de premiação de R$ 3,9 milhões. Disputando o campeonato desde a fase inicial, Cruzeiro, Ceará, Santos e São Paulo são os times que mais faturaram em premiações até agora, com um total acumulado de R$ 7,67 milhões para cada. Logo em seguida aparece o Atlético-GO e Goiás, com R$ 7,18 milhões. Já Bahia (campeão da Copa do Nordeste do ano passado), Botafogo (campeão da Série B), além de América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras (oriundos da Libertadores), que entraram na terceira fase, acumulam R$ 4,9 milhões.

Veja a tabela e relembre os resultados da rodada de ida

Rodada de volta

Athletico-PR x Bahia – terça-feira (12), às 20h30, na Arena da Baixada

Cruzeiro x Fluminense – terça-feira (12), às 21h, no Mineirão

Goiás x Atlético-GO – quarta-feira (13), às 19h, na Serrinha

Ceará x Fortaleza – quarta-feira (13), às 20h, no Castelão

Santos x Corinthians – quarta-feira (13), às 21h30, na Vila Belmiro

Flamengo x Atlético-MG – quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã

Palmeiras x São Paulo – quinta-feira (14), às 20h, no Allianz Parque

Botafogo x América-MG – quinta-feira (14), às 21h, no Engenhão

Resultados da rodada de ida